Из Тюмени отправили тридцатую партию гуманитарного груза

Общество, 15:20 23 августа 2025

telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: telegram-канал Максима Афанасьева

Очередную партию гуманитарного груза в рамках проекта "Тюмень для Победы" отправили из парка Пограничников в Краснодон, Мариуполь, Донецк, Белгород и Курск. После доставки помощь будет передана в восемь воинских подразделений.

Среди отправленных предметов — автомобили, 11 мотоциклов, квадроцикл, усилители сигналов дронов, станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ), автомойка, палатки, бензопилы и многое другое.

Эта отправка стала уже тридцать второй по счету, пишет в своих соцсетях глава города Максим Афанасьев. С начала проекта силами организации было перевезено более 700 автомобилей и свыше 2 миллионов килограммов гуманитарных грузов.

"Благодарим все добровольческие движения и всех неравнодушных жителей, кто поддерживает проект "Тюмень для Победы"! Благодаря вашей помощи и участию мы продолжаем оказывать необходимую поддержку нашим военнослужащим", - добавил мэр города.

# гуманитарный груз , Максим Афанасьев , спецоперация

