Потешный театр и яблочный СПА: в Ялуторовском остроге прошел праздник "Августовские спасы"

Общество, 18:05 23 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Народный праздник "Августовские спасы" состоялся в Ялуторовском остроге 23 августа. Его традиционно провели в конце лета в честь Яблочного, Медового и Орехового спасов.

"Мероприятие проходит с 2012 года. Ежегодно мы его модернизируем и совершенствуем, смотрим, что интересно нашим гостям. В этот раз подготовили театральный балаганчик. У нас есть театральные студии, где занимаются ребята, и сегодня они показали свое творчество и мастерство. Это очень интересно. Детям, которые приезжают к нам, нравится", – рассказала корреспонденту "Тюменской линии" руководитель туристического комплекса Ялуторовский острог Нина Бешенцева.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Также в этот день прошла выставка бездомных животных, яблочный СПА, гастрономический фестиваль, где выпекали метровые блины на новых сковородках, дегустация меда, яблок, концерты. Мастера представили свои товары. Кроме этого, гости могли погадать на судьбу, пострелять из лука и поучаствовать в различных мастер-классах. К примеру, на празднике учили создавать букет из колосков.

﻿

"Букет делаем для того, чтобы был достаток в доме. Обматываем колоски разными нитками. Розовая – символ любви, зеленая – здоровья, а желтая – на богатство. Каждый человек делает себе оберег сам, что в него вложит, то у него и сбудется", - поделилась мастер по ткачеству Елена Игнатченко.

﻿

Мари Алесандра Гонсалес приехала в Тюмень четыре года назад из Кубы. Сегодня она стала участницей фестиваля.

"Мы с мужем познакомились в Гаване, и он привез меня сюда. Недавно сюда переехали и мои родители. Мы уже не раз были в Ялуторовском остроге, мне нравится здесь гулять. Люблю такие праздники", - сказала девушка.

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Следующий народный праздник "Капуста-барыня" состоится в Ялуторовском остроге 4 октября.

﻿

Александр Лабыкин, Виктория Макарова

# Медовый спас , праздники , Яблочный спас , Ялуторовский острог

