  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 13..15 С 2 м/с ветер южный

Любительские коллективы Тюменской области подали более 200 заявок на региональный конкурс

Общество, 09:10 24 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 200 заявок от самодеятельных артистов Тюменской области поступило на VI региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов.

Среди них - индивидуальные исполнители, хоры, танцоры, любители театра, циркового и фольклорного искусства, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Они выступят в номинациях "Культура — это мы!", "Без границ" и "Лучший руководитель самодеятельного любительского коллектива".

Конкурс стартует 13 сентября. Первой площадкой станет Дом культуры с. Вагай. Подробности по тел. +7 (3452) 393-871 (доб. 202).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# культура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:03 24.08.2025Жители тюменской глубинки отметили праздник своей улицы
09:59 24.08.2025Тройняшкам с серьезными диагнозами помогли полностью восстановиться в тюменском центре "Надежда"
09:10 24.08.2025Любительские коллективы Тюменской области подали более 200 заявок на региональный конкурс
08:42 24.08.2025Деревянные наличники украсят молодежные центры Тюмени, Тобольска и Ялуторовска

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора