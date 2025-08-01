Любительские коллективы Тюменской области подали более 200 заявок на региональный конкурс
Более 200 заявок от самодеятельных артистов Тюменской области поступило на VI региональный фестиваль-конкурс любительских творческих коллективов.
Среди них - индивидуальные исполнители, хоры, танцоры, любители театра, циркового и фольклорного искусства, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Они выступят в номинациях "Культура — это мы!", "Без границ" и "Лучший руководитель самодеятельного любительского коллектива".
Конкурс стартует 13 сентября. Первой площадкой станет Дом культуры с. Вагай. Подробности по тел. +7 (3452) 393-871 (доб. 202).