Тюменским дачникам рассказали, как сохранить морковь при уборке

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Растрескивание моркови - один из самых частых дефектов, с которым сталкиваются садоводы и дачники при уборке. Как избежать его и когда лучше снимать с грунта морковь, рассказали агрономы Россельхозцентра по Тюменской области.

Частая причина растрескивания плода - избыточное увлажнение. При обильном поливе или частых дождях происходит быстрый рост клеточной ткани внутри корнеплода. Наружная оболочка не выдерживает давления изнутри и разрывается. Чтобы этого не происходило, морковь нужно поливать меньше, но чаще.

Еще одна частая причина - недостаток бора и кальция. Тогда клетки становятся хрупкими и неспособными выдерживать давление растущего внутреннего объема.

Вызвать растрескивание могут и вредители. Личинки каротиновой мухи проникают в корнеплод, повреждают ткани, в этих местах образуются трещины. Фузариозное увядание поражает сосудистую систему моркови, нарушая нормальную циркуляцию воды. Визуально это можно обнаружить по скручиванию и пожелтению листьев.

Агрономы советуют не затягивать со сбором урожая. Перезрелая морковь чаще ломается. Извлекать овощ из земли стоит аккуратно, избегая повреждений и ударов. При правильной уборке и оптимальных условиях морковь хорошо сохранится до следующего сезона.