  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 21..23 С 4 м/с ветер южный

Тюменским дачникам рассказали, как сохранить морковь при уборке

Общество, 14:48 24 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Растрескивание моркови - один из самых частых дефектов, с которым сталкиваются садоводы и дачники при уборке. Как избежать его и когда лучше снимать с грунта морковь, рассказали агрономы Россельхозцентра по Тюменской области.

Частая причина растрескивания плода - избыточное увлажнение. При обильном поливе или частых дождях происходит быстрый рост клеточной ткани внутри корнеплода. Наружная оболочка не выдерживает давления изнутри и разрывается. Чтобы этого не происходило, морковь нужно поливать меньше, но чаще.

Еще одна частая причина - недостаток бора и кальция. Тогда клетки становятся хрупкими и неспособными выдерживать давление растущего внутреннего объема.

Вызвать растрескивание могут и вредители. Личинки каротиновой мухи проникают в корнеплод, повреждают ткани, в этих местах образуются трещины. Фузариозное увядание поражает сосудистую систему моркови, нарушая нормальную циркуляцию воды. Визуально это можно обнаружить по скручиванию и пожелтению листьев.

Агрономы советуют не затягивать со сбором урожая. Перезрелая морковь чаще ломается. Извлекать овощ из земли стоит аккуратно, избегая повреждений и ударов. При правильной уборке и оптимальных условиях морковь хорошо сохранится до следующего сезона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# огород

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 24.08.2025Юрист пояснил тюменцам, что делать в случае несогласия с требованиями школы
15:39 24.08.2025Дети бойцов СВО в Тюмени получили школьные рюкзаки к 1 сентября
15:21 24.08.2025Тюменцы старшего возраста осваивают новое направление спорта - фитрок
14:48 24.08.2025Тюменским дачникам рассказали, как сохранить морковь при уборке

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора