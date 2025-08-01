В Тюменском округе готовят школьные автобусы к новому сезону

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

113 автобусов задействованы в перевозке школьников в Тюменском муниципальном округе. Большинство из них уже проверили перед началом нового учебного года. Процедура идет поэтапно, полностью ее завершат к 1 сентября.

"Сотрудники Госавтоинспекции обращают особое внимание на техническое состояние транспортного средства, документы, медицинские справки, удостоверения, аптечки, огнетушители, карту тахографа и его работоспособность", - рассказал врио заместителя ОГАИ МО МВД России "Тюменский" Сергей Ванюков.

Также специалисты оценивают состояние элементов улично-дорожной сети около школ и детских садов: дорожных знаков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, искусственных неровностей. Все неисправности оперативно устраняют.