В Тюменской области запретят продажу алкоголя в День знаний

Запрет на розничную продажу алкоголя установят в Тюменской области 1 сентября. Такое правило действует в регионе еще с 2017 года.

Согласно постановлению областного правительства, розничная продажа алкоголя в течение года также запрещена в праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День народного единства (4 ноября) и другие знаменательные даты.

В случае выявления фактов нарушения в розничной сети продавцов оштрафуют, напоминает Вcлух.ру.