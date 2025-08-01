  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
В Тюменской области запретят продажу алкоголя в День знаний

Общество, 20:01 24 августа 2025

Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Анна Достовалова, ИА "Тюменская линия"

Запрет на розничную продажу алкоголя установят в Тюменской области 1 сентября. Такое правило действует в регионе еще с 2017 года.

Согласно постановлению областного правительства, розничная продажа алкоголя в течение года также запрещена в праздник Весны и Труда (1 мая), День Победы (9 мая), День защиты детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День народного единства (4 ноября) и другие знаменательные даты.

В случае выявления фактов нарушения в розничной сети продавцов оштрафуют, напоминает Вcлух.ру.

# запрет на алкоголь

