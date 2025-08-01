  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
Александр Моор назвал Тобольский марафон школой силы духа

Общество, 14:01 24 августа 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Хорошей школой силы духа и командного настроения назвал Тобольский марафон губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

Напомним, в этом году в марафоне приняли участие атлеты из 130 городов и четырех стран. "Организаторы позаботились даже о самых юных участниках. Эмоции ребят на детском забеге, их азарт и радость от первых километров показывают: спорт начинается с простого – движения, поддержки и улыбок", - добавил глава региона.

По его словам, именно так рождаются добрые традиции, которые объединяют семьи и укрепляют ценность здорового образа жизни.

