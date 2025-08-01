  • 24 августа 202524.08.2025воскресенье
Дети бойцов СВО в Тюмени получили школьные рюкзаки к 1 сентября

Общество, 15:39 24 августа 2025

Штаб общественной поддержки в Тюменской области | Фото: Штаб общественной поддержки в Тюменской области

Семьи бойцов специальной военной операции в Тюменской области традиционно получают помощь в подготовке детей к школе.

Рюкзаки и необходимые канцелярские принадлежности ребятам вручил депутат Тюменской областной думы Сергей Медведев. Вместе с родителями он также обсудил вопросы организации детского досуга после занятий. Решение этих задач потребует совместной работы с городским и региональным профильными департаментами.

"Скоро начнётся новый учебный год! И я хочу пожелать детям, чтобы у всех он был наполнен радостью открытий и успехами в учёбе, а родителям — терпения, мудрости и сил, чтобы поддержать своих детей на этом важном этапе их жизни!" — сказал Сергей Медведев.

дети , Сергей Медведев , школа

