  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 27..29 С 5 м/с ветер южный

26 августа - события дня

Общество, 17:54 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 16 часов стартует Кубок полпреда президента РФ в УФО для защитников Отечества. 18+

В Тюмени в 17 часов в сквере Ветеранов энергетики начнется викторина "Тюменская область – сердце Сибири". 6+

В Тюмени в 17 часов на бульваре Детства начнется викторина "Перейдём дорогу правильно!". 6+

В Тюмени в 17 часов в арт-салоне "На Никольской" откроется выставка "Юрий Федоров – Михаил Гардубей. Диалоги о творчестве. Живопись. Графика. Книга".

Интересное в этот день:

1723 — в Петергофе пущен комплекс фонтанов.

1728 — мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.

1768 — начало 1-го кругосветного плавания английского мореплавателя Джеймса Кука.

1858 — отправлена первая новость телеграфом.

1883 — сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. км² и вызвало цунами, от которого на островах Ява и Суматра погибли 36 тыс. человек.

1895 — на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.

1903 — палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.

1952 — впервые вводится фторирование водопроводной воды.

1972 — В Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры.

2009 — запущен самый высокогорный газопровод "Дзуарикау — Цхинвал".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:59 25.08.2025Более 400 молодых педагогов пополнили коллективы тюменских школ за три года
18:39 25.08.2025Трое тюменских военнослужащих возвращены из украинского плена
18:10 25.08.2025Участникам проекта "Боевой кадровый резерв" устроили выходной с родными
18:05 25.08.2025В сентябре тюменцы станут свидетелями затмений Луны, Солнца и Венеры

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора