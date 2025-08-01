26 августа - события дня
В Тюмени в 16 часов стартует Кубок полпреда президента РФ в УФО для защитников Отечества. 18+
В Тюмени в 17 часов в сквере Ветеранов энергетики начнется викторина "Тюменская область – сердце Сибири". 6+
В Тюмени в 17 часов на бульваре Детства начнется викторина "Перейдём дорогу правильно!". 6+
В Тюмени в 17 часов в арт-салоне "На Никольской" откроется выставка "Юрий Федоров – Михаил Гардубей. Диалоги о творчестве. Живопись. Графика. Книга".
Интересное в этот день:
1723 — в Петергофе пущен комплекс фонтанов.
1728 — мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Азией и Америкой, получивший название Берингов пролив.
1768 — начало 1-го кругосветного плавания английского мореплавателя Джеймса Кука.
1858 — отправлена первая новость телеграфом.
1883 — сильнейшее извержение вулкана Кракатау в Индонезии покрыло пеплом площадь свыше 800 тыс. км² и вызвало цунами, от которого на островах Ява и Суматра погибли 36 тыс. человек.
1895 — на Ниагарском водопаде открыта гидроэлектростанция.
1903 — палеонтолог Отто Хаузер обнаруживает прекрасно сохранившийся скелет кроманьонца.
1952 — впервые вводится фторирование водопроводной воды.
1972 — В Мюнхене открылись XX летние Олимпийские игры.
2009 — запущен самый высокогорный газопровод "Дзуарикау — Цхинвал".