Тобольский марафон пробежали рекордные 2 тыс. 400 участников

| Фото: ТГ-канал Петра Вагина | Фото: ТГ-канал Петра Вагина

2 тыс. 400 бегунов приняли участие в Тобольском марафоне в 2025 году. Это рекордный показатель за все время проведения события. Об этом рассказал глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

Марафон этого года достиг международного уровня. Вместе с российскими бегунами на старт вышли представители Беларуси, Казахстана, Китая, Индии. "А еще наш марафон включен в Единый календарный план Минспорта РФ и получил официальный статус Всероссийских соревнований – теперь всё очень серьёзно", - добавил Петр Вагин.

Победителями на дистанции 42.2 км стали Анастасия Деркач с результатом 2 часа 36 минут и Павел Патраков, преодолевший марафонский маршрут за 2 часа 27 минут.

Самыми юными участниками, бежавшими дистанцию 1 км, стали семилетние Кристина Полынская и Демьян Хилинский. Самый возрастной участник – Анатолий Березин, 84 года – бежал 10 км. Самая возрастная участница – Любовь Богородицкая - 79 лет, она пробежала 1 км.