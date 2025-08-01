Мошенники стали размещать в играх рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР"

Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Жителей региона предупредили, что бесплатные игры в интернете и утилиты (специализированные программы) могут привести к потере крупных сумм денег. Обычно потерпевшими оказываются подростки и молодежь, что логично и никого не удивляет, однако геймеры (как и сами игры) бывают разными.

"Пенсионер проводил время за игрой в "Длинные нарды" на смартфоне. В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету. Мошенническая ссылка была внедрена в игру через рекламные платформы, которые размещают объявления в мобильных приложениях, особенно в бесплатных играх и утилитах", - отмечено в сообщении.

После заполнения анкеты с гражданином связался мошенник. Он предложил "20 бесплатных акций", которые можно "инвестировать через партнерскую платформу". Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 млн рублей.