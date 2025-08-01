  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер южный

Мошенники стали размещать в играх рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР"

Общество, 13:42 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мошенники стали размещать рекламные объявления о выплатах для "рожденных в СССР" в играх на телефоне для привлечения внимания пенсионеров, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Жителей региона предупредили, что бесплатные игры в интернете и утилиты (специализированные программы) могут привести к потере крупных сумм денег. Обычно потерпевшими оказываются подростки и молодежь, что логично и никого не удивляет, однако геймеры (как и сами игры) бывают разными.

"Пенсионер проводил время за игрой в "Длинные нарды" на смартфоне. В какой-то момент между ходами ему показали рекламный баннер, обещающий выплаты и бонусы гражданам, рожденным в СССР. Объявление было стилизовано под официальное уведомление с логотипами банка и содержало призыв заполнить анкету. Мошенническая ссылка была внедрена в игру через рекламные платформы, которые размещают объявления в мобильных приложениях, особенно в бесплатных играх и утилитах", - отмечено в сообщении.

После заполнения анкеты с гражданином связался мошенник. Он предложил "20 бесплатных акций", которые можно "инвестировать через партнерскую платформу". Результатом взаимодействия с фэйковым брокерским порталом стало хищение суммы, превышающей 4 млн рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 25.08.2025Участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" познакомили с обычаями коренных народов Севера
14:26 25.08.2025Более 100 тыс. рублей собрали на нужды СВО жители Упоровского округа за неделю
14:15 25.08.2025Стартовал прием заявок на участие в выставке "Тюменская марка"
14:04 25.08.2025Фотогалерея: "Душу ремесла" могут увидеть тюменцы на ул. Володарского

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора