Малая сцена откроется в Тюменском театре кукол 13 сентября

Две сцены вновь заработают в Тюменском театре кукол с 13 сентября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Малый зал был закрыт несколько лет по решению пожарной службы из-за отсутствия аварийного выхода. Спектакли малой формы показывали сначала в фойе театра кукол, затем во Дворце культуры "Нефтяник" и в Музее им. Словцова.

В новом 80-м сезоне самые юные зрители смогут смотреть спектакли в театре кукол.

В малом зале еще проводятся последние работы, но совсем скоро зрителям покажут, как выглядит обновленный зал, какие красивые кресла установлены в нем и продемонстрируют эвакуационную лестницу.

Сентябрьская афиша малого зала: 13 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Вода"; 14 сентября в 10 часов и в 12 часов – спектакль "Игрушки"; 20 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Сказки Сороки-Белобоки. Рукавича"; 21 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Мойдодыр"; 27 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Красная шапочка"; 27 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Как на Машу зубки обиделись".

Все спектакли доступны по Пушкинской карте.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.