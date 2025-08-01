  • 26 августа 202526.08.2025вторник
  • USD80,6842
    EUR94,4622
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер южный

Малая сцена откроется в Тюменском театре кукол 13 сентября

Общество, 08:14 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Две сцены вновь заработают в Тюменском театре кукол с 13 сентября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

Малый зал был закрыт несколько лет по решению пожарной службы из-за отсутствия аварийного выхода. Спектакли малой формы показывали сначала в фойе театра кукол, затем во Дворце культуры "Нефтяник" и в Музее им. Словцова.

В новом 80-м сезоне самые юные зрители смогут смотреть спектакли в театре кукол.

В малом зале еще проводятся последние работы, но совсем скоро зрителям покажут, как выглядит обновленный зал, какие красивые кресла установлены в нем и продемонстрируют эвакуационную лестницу.

Сентябрьская афиша малого зала: 13 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Вода"; 14 сентября в 10 часов и в 12 часов – спектакль "Игрушки"; 20 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Сказки Сороки-Белобоки. Рукавича"; 21 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Мойдодыр"; 27 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Красная шапочка"; 27 сентября в 10 часов 30 минут и в 12 часов – спектакль "Как на Машу зубки обиделись".

Все спектакли доступны по Пушкинской карте.

Приобрести билеты можно в кассах ТКТО, в инфокиоске "Культурная точка" на пешеходной улице Дзержинского, на сайте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменский театр кукол

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:27 26.08.2025Участок улицы Урицкого в Тюмени закрыт для транспорта до конца сентября
08:14 26.08.2025Малая сцена откроется в Тюменском театре кукол 13 сентября
20:39 25.08.2025Проверку школьных автобусов в Тюмени завершат к 27 августа
20:02 25.08.2025Памятник участникам ВОВ в Армизонском районе отремонтировали после вмешательства прокуратуры

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора