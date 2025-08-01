В Тюменской области стартовал обмолот технических сельхозкультур

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Обмолот технических культур стартовал в Тюменской области. Агропредприятия убирают с полей рапс и лен, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Первыми к уборке приступили хозяйства Упоровского и Сорокинского округов. Урожайность на 25 августа составляет 11 ц/га.

Отметим, что в посевную сельхозтоваропроизводители перевыполнили план, увеличив засеянные площади с 39,4 тыс. до 54,5 тыс. га. Основной акцент был сделан на маржинальные технические культуры.

По данным департамента агропромышленного комплекса Тюменской области на 25 августа, всего обмолочено 72,5 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Гороха с 39,6 тыс. га собрано 114 тыс. т, яровых зерновых с 32,4 тыс. га - 108 тыс. 300 т, озимых с 500 га - две тыс. т.

Также убрано почти восемь тыс. т овощей со 160 га открытого грунта. Урожайность составила 499 ц/га.

Заготовка сена и сенажа выполнена хозяйствами региона на 93 % и 94 % соответственно.