Пять пожаров произошло в Тюменской области за минувшие сутки
Пять пожаров произошло в Тюменской области за минувшие сутки 24 августа, сообщает ГУ МЧС России по региону.
В шестом часу утра поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого строения на ул. Николая Семенова в Тюмени. Огонь ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.
Хозяйственная постройка вспыхнула на ул. Гагарина в тюменском СНТ "Елочка". Сообщение о возгорании поступило в седьмом часу. Огонь ликвидирован на площади 10 кв м. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия устанавливается.
Чуть позже поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Кулибина в Тюмени. Огонь ликвидирован на площади 3 кв. м. Никто не пострадал. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания.
На ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались девять раз. Помощь населению оказана четыре раза.