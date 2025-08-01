Пять пожаров произошло в Тюменской области за минувшие сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять пожаров произошло в Тюменской области за минувшие сутки 24 августа, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В шестом часу утра поступило сообщение о возгорании двухэтажного нежилого строения на ул. Николая Семенова в Тюмени. Огонь ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет. Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Хозяйственная постройка вспыхнула на ул. Гагарина в тюменском СНТ "Елочка". Сообщение о возгорании поступило в седьмом часу. Огонь ликвидирован на площади 10 кв м. Пострадавших нет. Предварительная причина происшествия устанавливается.

Чуть позже поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки на ул. Кулибина в Тюмени. Огонь ликвидирован на площади 3 кв. м. Никто не пострадал. Предварительно возгорание произошло из-за короткого замыкания.

На ликвидацию последствий ДТП подразделения привлекались девять раз. Помощь населению оказана четыре раза.