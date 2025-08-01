  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
  • USD80,7498
    EUR93,6274
  • В Тюмени 26..28 С 5 м/с ветер южный

Участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" познакомили с обычаями коренных народов Севера

Общество, 14:37 25 августа 2025

Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" и их семьи познакомили с обычаями и бытом коренных народов в загородном этнопарке Севера. Они побывали в чуме, казахской юрте, русской мазанке и землянке селькупов, а также посетили зоопарк и музей голубеводства.

День с близкими - это небольшая передышка между образовательными блоками, пишет "Вслух.ру". Сейчас к завершению подходит первый модуль обучения, всего их будет четыре.

"Мы изучаем государственную структуру. Все очень познавательно, отличные преподаватели. Я и другие участники очень благодарны за эту возможность", - сказал участник проекта Александр Шубин.

Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Ключевые направления в обучении — основы госуправления, экономика и финансы. Также пройдут стажировки в органах власти и на предприятиях региона. В ближайшее время участники познакомятся со своими наставниками, куда входят представители всех уровней власти, предприниматели и общественные деятели.

"Нам представили пул наставников — там все профессионалы с большим опытом. Чтобы подобрать оптимальную пару „наставник — подопечный“, с нами работали психологи, я полагаюсь на их выбор", — признается другой участник Максим Кайдалов.

Добавим, проект курирует губернатор Тюменской области Александр Моор. Участников "Боевого кадрового резерва" он считает будущими лидерами, которые поведут регион к новым достижениям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Боевой кадровый резерв , обучение

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:37 25.08.2025Участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" познакомили с обычаями коренных народов Севера
14:26 25.08.2025Более 100 тыс. рублей собрали на нужды СВО жители Упоровского округа за неделю
14:15 25.08.2025Стартовал прием заявок на участие в выставке "Тюменская марка"
14:04 25.08.2025Фотогалерея: "Душу ремесла" могут увидеть тюменцы на ул. Володарского

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора