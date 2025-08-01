Участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" познакомили с обычаями коренных народов Севера

| Фото: Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Участников "Боевого кадрового резерва Тюменской области" и их семьи познакомили с обычаями и бытом коренных народов в загородном этнопарке Севера. Они побывали в чуме, казахской юрте, русской мазанке и землянке селькупов, а также посетили зоопарк и музей голубеводства.

День с близкими - это небольшая передышка между образовательными блоками, пишет "Вслух.ру". Сейчас к завершению подходит первый модуль обучения, всего их будет четыре.

"Мы изучаем государственную структуру. Все очень познавательно, отличные преподаватели. Я и другие участники очень благодарны за эту возможность", - сказал участник проекта Александр Шубин.

| Фото: Вслух.ру | Фото: Вслух.ру

Ключевые направления в обучении — основы госуправления, экономика и финансы. Также пройдут стажировки в органах власти и на предприятиях региона. В ближайшее время участники познакомятся со своими наставниками, куда входят представители всех уровней власти, предприниматели и общественные деятели.

"Нам представили пул наставников — там все профессионалы с большим опытом. Чтобы подобрать оптимальную пару „наставник — подопечный“, с нами работали психологи, я полагаюсь на их выбор", — признается другой участник Максим Кайдалов.

Добавим, проект курирует губернатор Тюменской области Александр Моор. Участников "Боевого кадрового резерва" он считает будущими лидерами, которые поведут регион к новым достижениям.