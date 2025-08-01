  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
В сентябре тюменцы станут свидетелями затмений Луны, Солнца и Венеры

Общество, 18:05 25 августа 2025

фото ИА "Тюменская линия"

Сентябрь – самый астрономический месяц 2025 года. Жители Земли станут свидетелями трех затмений - Луны, Солнца и Венеры, противостояния двух планет и великолепной возможности ночами наблюдать Сатурн практически без колец весь месяц, сообщается на сайте Московского планетария.

7 сентября с 18 часов 28 минут и до 23 часов 55 минут по московскому времени можно будет наблюдать полное затмение Луны. Луна пройдет через южную часть тени Земли достаточно близко к ее центру. Общая продолжительность затмения составит около пяти с половиной часов. Все фазы затмения будут наблюдаться в Антарктиде, Австралии, Океании, Азии, России, Африке и Европе. Это лунное затмение весьма благоприятно для наблюдений с территории нашей страны, т.к. большая часть жителей России и СНГ сможет увидеть все фазы затмения.

19 сентября – затмение Венеры Луной. Это затмение будет видно на светлом небе: Венера скроется за Луной в 15 часов 18 минут и появится в 16 часов 13 минут (мск).

21 сентября – частное затмение Солнца (с 20 часов 30 минут и до 00 часов 54 минуты по московскому времени). Максимальная фаза затмения составит 0,854 в 22 часов 42 минуты (мск). Общая продолжительность затмения составит около четырех с половиной часов. Это затмение будет наблюдаться в разных фазах на территории Антарктиды, на юге Австралии, а также в акваториях Тихого и Атлантического океанов. Максимально закрытое Солнце увидят жители Новой Зеландии, некоторых островов тихоокеанского региона и в Антарктиде. Интересно, что затмение будет наблюдаться и на Южном полюсе Земли. В Северном полушарии Земли, в частности в России, это затмение видно не будет.

А 22 сентября в 21 час 19 минут (мск) в Северном полушарии наступит астрономическая осень, а в Южном – астрономическая весна. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После осеннего равноденствия в Северном полушарии планеты дни станут короче, а ночи длиннее.

В сентябре 2025 года ожидаются противостояния двух планет: Сатурна — 21 сентября, Нептуна — 23 сентября. 21 сентября 2025 года Сатурн окажется в противостоянии с Солнцем — это означает, что планета и Солнце будут находиться на противоположных сторонах небесной сферы. В этот момент Сатурн будет максимально ярким и визуально крупным для наблюдателей с Земли.

Противостояние Нептуна начнется в 15 часов 45 минут по московскому времени. Планета будет сиять со звездной величиной 7,8 — это будет ее максимальная яркость в 2025 году.

﻿
