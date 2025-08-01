  • 25 августа 202525.08.2025понедельник
Тюменская область досрочно отремонтировала объекты ЖКХ в Краснодоне

Губернатор, 19:31 25 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

15 тыс. потребителей смогут подключиться к обновленной сети водоснабжения в Краснодоне. Подрядчики из Тюменской области досрочно завершили капитальный ремонт объектов ЖКХ, всего модернизировано более 6 км сети.

Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях. Он уточнил, что большинство отремонтированных сетей были проложены ещё в 70-х годах прошлого века. Износ достигал 90 %. В результате порывов жилые дома и социальные объекты надолго оставались без воды.

"Сейчас наши специалисты вместе с краснодонскими коллегами формируют программу модернизации объектов ЖКХ на 2026 год. Сотрудничество между Тюменской областью и Краснодоном продолжается. Своих не бросаем", - заключил глава региона.

# Александр Моор , ЖКХ , Краснодон

