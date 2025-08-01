Подросток-бесправник устроил ДТП в Голышманово

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Две легковушки - "Лада Приора" и "Субару" - столкнулись в п. Голышманово. За рулем отечественной машины был 17-летний подросток, не имеющий прав управления транспортом.

Как сообщает областная Госавтоинспекция, несовершеннолетний решил проехать на красный свет светофора, но пересечь перекресток не успел - столкнулся с "Субару". От удара машины отбросило в кювет с последующим наездом на дорожные знаки.

В результате подросток получил тяжёлые ранения, у 16-летней пассажирки травма пальца. 37-летний водитель "Субару" не пострадал.