Тюменка помогла мошенникам похитить около миллиона рублей у пенсионеров в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

84-летняя жительница Тобольска сообщила полиции о том, что к ней должен прийти курьер, чтобы забрать деньги. Оперативники выехали по указанному адресу и в момент передачи средств задержали 19-летнюю тюменку.

В отделе полиции девушка призналась, что в мошеннической цепочке она исполняла роль курьера. В её задачи входило ездить на указанные адреса, забирать деньги и переводить их на определённые счета.

Свой первый заказ она выполнила в июле. Тогда у 81-летней пенсионерки она похитила 430 тыс. рублей. В августе её вновь отправили в Тобольск, где она забрала уже у двух женщин 535 тыс. рублей. К последней из них курьера направили повторно, однако к тому моменту потерпевшая уже поняла, что общается с мошенниками и позвонила сотрудникам полиции. 350 тыс. рублей, которые она намеревалась передать подозреваемой, были изъяты правоохранителями и возвращены пенсионерке.

Как пояснили потерпевшие, до приезда курьера им звонили неизвестные, которые заверяли, что пенсионерамим необходимо задекларировать все имеющиеся средства, чтобы исключить их причастность к спонсированию иностранных государств. Для этого они попросили тоболячек передать деньги курьеру и убедили, что после переписки серии и номеров купюр наличные вернут обратно.

Возбуждено три уголовных дела по разным частям статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации "Мошенничество". Максимальная санкция - лишение свободы на срок до шести лет.

Задержанная тюменка заключена под стражу. Устанавливается её причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.