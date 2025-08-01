  • 26 августа 202526.08.2025вторник
Тюменских агропредпринимателей приглашают пройти обучение в "Школе фермера"

Общество, 11:30 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Новый сезон "Школы фермера" стартует в Тюменской области в конце сентября. На занятиях агропредпринимателей научат вести бизнес в сфере растениеводства и садоводства, сообщает ГАУ Северного Зауралья.

Это перспективное и востребованное направление определил региональный департамент АПК для обучения в рамках образовательного проекта Россельхозбанка. По традиции теорию будут преподавать в аграрном университете, а практику – на ведущих предприятиях АПК региона.

Желающим стать слушателями необходимо пройти регистрацию на сайте, а также заполнить анкету и согласие на обработку персональных данных и направить на электронную почту dpoakademia@mail.ru не позднее 18 сентября.

Обучение в "Школе фермера" бесплатное. Занятия продлятся 2,5 месяца. По результатам отбора участниками проекта должны стать 30 агропредпринимателей: это могут быть как действующие фермеры, так и те, кто только планирует развивать бизнес в сфере АПК.

Добавим, что набор ведется и в ХМАО-Югре: там 25 слушателей будут обучаться по направлению "Креативная экономика в сельском предпринимательстве".

# ГАУ Северного Зауралья , предприниматели , школа фермера

