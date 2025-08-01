14 тыс. первоклассников сядут за парты 1 сентября в Тюмени

23 тыс. детей впервые сядут за парты в Тюменской области 1 сентября, из них 14 тыс. — в областном центре.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в региональном департаменте образования и науки. Из нововведений этого года для первоклассников — в течение первой четверти для них будет проходить не более трех уроков в день.

Всего в 2025-2026 учебном году, по оценке муниципальных органов управления образованием, за парты сядут около 258 тыс. школьников, из них около 150 тыс. — в Тюмени.

"Во всех школах региона первый классный час будет посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и Году героев в Тюменской области", — отметили в департаменте образования и науки Тюменской области.

Вера Коршунова