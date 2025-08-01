  • 26 августа 202526.08.2025вторник
Тюменские хозяйства вырастили хороший урожай гороха и ячменя

Экономика, 13:09 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сразу несколько хозяйств Тюменского округа в минувшие выходные приступили к уборке гороха. Культура, по словам водителя хозяйства "Успенское" Сергея Калугина, вызрела, и если не убрать вовремя, можно потерять большую часть урожая.

"Вовремя если его не обмолотить, стручки раскрываются и горох высыпается. А сейчас у него прошла молочная спелость, он затвердел. Можно даже на семена засыпать. Стараемся в эти дни убрать, отсортировать, просушить", - пояснил он.

В эти же дни в "Успенском" начали уборку ячменя. Обе культуры, по оценке главного агронома хозяйства Владислава Семенова, обещают рекордный урожай.

"В прошлом году мы собрали гороха 28 центнеров с гектара. Сегодня идем на уровне 30 центнеров и планку эту сохраним. По ячменю в прошлом году в зачете было 37 центнеров с гектара, сегодня бункерный намолот превышает 40 центнеров", - рассказал он.

Планируют превзойти показатели прошлого года и в Каскаринском отделении компании "Партнер-Агро".

"Горох у нас сейчас дает свыше 30 центнеров с гектара. По ячменю тоже предполагаем взять по 30 центнеров. Пшеница, возможно, даст до 40 центнеров. По всем культурам больше среднего получается", - рассказал агроном Каскаринского отделения компании "Партнер-Агро" Руслан Мухамедьяров.

В целом хозяйство от трех культур планирует получить 12 тыс. тонн урожай.

Несколько раньше обычных сроков вышли на поля и аграрии Упоровского муниципального округа. Горох и овес убран уже с 1 тыс. 300 га.

"Урожай гороха мы считаем небывалым урожай – под 40 центнеров с гектара. Некоторые поля даже больше давали. В нашем хозяйстве еще ни разу не намолачивали столько гороха", - сообщил главный агроном предприятия "Нива-Агро" Александр Яковлев.

Всего по оперативным данным департамента АПК Тюменской области на 26 августа обмолочено 85 тыс. 200 гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Горох убран на 44 тыс. 200 гектарах, собрано 127 тыс. 400 тонн, яровые зерновые — 40 тыс. 500 гектаров, собрано 134 тыс. 400 тонн, озимые зерновые — 500 гектаров, собрано 2 тыс. тонн.

Также убрано 135 гектаров картофеля. Собрано 5 тыс. 61 тонна с урожайностью 375 центнеров с гектара. Убрано 160 гектаров овощей открытого грунта. Собрано 8057 тонн с урожайностью 503 центнера с гектара.

Обмолот технических культур проведен на площади 300 гектаров с урожайностью 12 центнеров с гектара.

Борис Олейник

# уборочная кампания

