Доля выданных "ИТ-ипотек" в Тюменской области выросла в 1,6 раза

Экономика, 15:10 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 1,6 раза выросла доля выданных "ИТ-ипотек" в Тюменской области с начала года. По этому показателю регион вошел в число субъектов России с наибольшим ростом по этой программе господдержки, сообщает Банк ДОМ.РФ.

"Изменилась структура "ИТ-ипотеки" – около 30 процентов кредитов, выданных после модернизации программы, направлены на индивидуальное жилищное строительство. За тот же период прошлого года ипотека на ИЖС составляла порядка 10 процентов", – пояснил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Отметим, что программой могут воспользоваться сотрудники ИТ-компаний, аккредитованных Минцифры России, в возрасте с 21 до 50 лет, по всей России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Размер минимального дохода составляет 150 тыс. рублей для жителей Московской, Ленинградской областей и городов-миллионников и 90 тыс. рублей для других городов России.

# IT-отрасль , ипотека

