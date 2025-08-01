  • 26 августа 202526.08.2025вторник
В Тюмени открыли выставку-презентацию книги диалогов философа и художника

Общество, 20:05 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие уникальной выставки "Юрий Федоров – Михаил Гардубей. Диалоги о творчестве. Живопись. Графика. Книга" прошло в Арт-салоне "На Никольской" Центральной городской библиотеки 26 августа. Результаты сорокалетних диалогов между философом Юрием Федоровым и художником Михаилом Гардубеем воплотил в книгу Олег Федоров, сын одного из героев произведения.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Он же выступил инициатором проекта, представив себя корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" как "художника-разнорабочего" из-за того, что реализует себя во множестве творческих направлений: "Я занимаюсь разными видами искусства — от живописи и графики до поэтических вечеров и лекций. Еще издаю книги и преподаю".

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Уникальность проекта заключается в том, что диалоги велись на протяжении почти двух лет, когда Олег служил в армии. Юрий Федоров, будучи философом и психологом, приезжал к Михаилу Гардубею и задавал темы для обсуждений. "Отец был настоящим аристократом духа, одним из немногих интеллектуалов в полном смысле этого слова", — вспоминает сын мыслителя.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особенно примечательно, что встреча философа и художника произошла в сложный для Михаила Гардубея период, когда тот подумывал оставить профессию. "Юрий Михайлович, будучи офицером и руководителем кафедры, нашел время для этих встреч. Сейчас такое сложно представить", — отметил Олег Федоров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание книги стало настоящим творческим подвигом. "Первоначально записи велись на диктофон, а затем перепечатывались на пишущей машинке. Один экземпляр отец подарил мне после армии, второй остался у Михаила Михайловича", - рассказал автор книги.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Над изданием велась кропотливая работа: текст переводили из машинописного формата в цифровой, проводили несколько этапов редактуры, осуществляли тщательную корректуру и создавали эстетически ценный макет. "Книга получилась замечательная, ее приятно держать в руках, перелистывать. Я доволен результатом", — поделился автор проекта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция выставки включает более тридцати работ Михаила Гардубея середины 1980-х годов, исследующих глубокие философские темы: противостояние добра и зла, осмысление живой и мертвой натуры, авторскую интерпретации произведений Сервантеса и Борхеса.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставка дополнена работами самого Олега Федорова, уникальной коллекцией книг и фотографий из семейных архивов. "Мы выбрали формат выставки-диалога, чтобы зритель мог не просто смотреть на картины, но и погружаться в атмосферу тех бесед, чувствовать связь между искусством и философией", — объясняет автор.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Главная идея проекта заключается в том, что искусство — это зеркало, в котором мы все отражаемся. "Произведение искусства теряет смысл без зрителя, без диалога с аудиторией. Если "Джоконду" отправить на Марс и оставить в одиночестве, она потеряет всякий смысл. Ей нужны зеркала, в которых она могла бы отразиться", — подчеркнул Олег Федоров.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В современном мире, где художник часто остается одиноким творцом, такие выставки особенно важны. "Сейчас наблюдается дефицит общения между художником и зрителем. Большинство современных выставок — это просто доброжелательные собрания людей, которые друг друга хвалят. А должна быть критика, обсуждение, движение вперед", — заявил автор проекта.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Важно отметить, что инициатива реализована без привлечения спонсоров и грантов, что делает ее осуществление еще более значимой для культурной жизни города.

Выставка открыта для свободного посещения. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 699-059.

Возрастное ограничение: 6+

Инна Кондрашкина

