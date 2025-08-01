Волонтеры Казанского округа смастерили талисманы для бойцов СВО

| Фото: администрация Казанского муниципального округа | Фото: администрация Казанского муниципального округа

Фронтовые талисманы в виде фетровых Чебурашек изготовили волонтеры из группы "Открытые сердца", объединения "Честь имею", неравнодушные жители Казанского округа для земляков на спецоперации. Мастер-класс для них провели специалисты центра культурных инициатив "Горизонт", сообщает администрация муниципального образования.

"За время СВО Чебурашка уже стал счастливым талисманом наших бойцов, они носят его с собой, украшают им рюкзак и боевую машину. Чебурашка напоминает бойцам о доме, о том, что их ждут и в них верят. Талисманы будут вложены в посылки для солдат и отправлены в зону СВО", - рассказали в администрации.

Казанские волонтеры - не единственные, кто мастерит Чебурашек для своих. Ранее мы рассказывали о тюменке, которая вяжет такие талисманы крючком. Бойцы берут мини-игрушки с собой в окопы.