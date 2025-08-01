  • 26 августа 202526.08.2025вторник
Тоболяка задержали за серию краж из магазина цифровой техники

Происшествия, 16:38 26 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 10 краж совершил житель Тобольска в магазине цифровой техники. За несколько месяцев подозреваемый вынес товаров на 150 тыс. рублей.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого 33-летнего местного жителя.

В основном мужчина похищал беспроводные наушники. Также он украл рюкзак, в который сложил ноутбук. Технику он продавал прохожим на улице, сообщает Тобольский межмуниципальный отдел МВД России.

