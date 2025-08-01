В Юргинском округе открыли сквер Десантников

Фото: из Telegram-канала главы Юргинского округа Виктора Васильева

Сквер Десантников открыли в с. Володино Юргинского района. Проект реализовали по инициативе местных жителей. На общественной территории теперь есть памятные аллеи и благоустроенные пешеходные дорожки, рассказал глава муниципального образования Виктор Васильев.

"Здесь появились скамейки, веранда для отдыха, детская игровая площадка, а также организована тематическая фотозона в виде купола парашютиста. В планах дальнейшее проведение работ по благоустройству сквера", - отметил глава округа.

По его словам, это не первый инициативный проект жителей муниципалитета. В Северо-Плетнево уже построена детская игровая площадка, а в Шипаково ремонтируют спортивную зону.