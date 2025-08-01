Фестиваль "Уха-царица" открыли в Тобольске

Фестиваль "Уха-царица" открыли в Тобольске. Гастрономическое событие приходит уже в 12 раз. На территории Гостиного двора фирменные блюда, которыми будут потчевать гостей до 6 сентября, представили 13 заведений общепита.

"Чебурек с рыбой, конфеты с щучьей икрой, красно-белая уха с еловой шишкой, форшмак с хрустящем луком и землёй — "Уха-царица" удивляет! Это знаковое событие полюбилось не только горожанам, фестиваль — настоящий гастрономический бренд, на который едут из соседних регионов специально, для нас это хороший показатель", - рассказал глава Тобольска Петр Вагин в своем Telegram-канале.

Он поблагодарил предпринимательское сообщество города, которое вносит свой вклад в развитие индустрии гостеприимства Тобольска.

Отметим, 6 сентября на Базарной площади сварят уху дружбы.