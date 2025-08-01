Тюменским строителям рассказали о современных подходах к безопасным работам на высоте

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Более 40 специалистов по охране труда строительной отрасли участвовали в семинаре по применению средств индивидуальной защиты и работе на высоте в Тюменской области. Об этом сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Участники узнали о современных методах обучения, технических решениях и практических приёмах, которые позволяют избежать несчастных случаев при работе на высоте. О теории рассказал начальник управления нормативно-правового регулирования и экспертной деятельности в области охраны труда Национальной ассоциации охраны труда Дмитрий Ульрих. А бренд-менеджер "Восток-Сервис" Евгений Нехорошков продемонстрировал практические навыки на учебно-тренировочном полигоне.

В ходе семинара специалисты обсудили актуальные проблемы в сфере выполнения работ на высоте, получили новые знания и обменялись опытом.

Отметим, мероприятие прошло при поддержке Союза строителей Тюменской области.