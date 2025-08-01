Тюменские школьники смогут ездить на пригородных поездах за полцены

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Школьники Тюменской области смогут ездить на пригородных поездах за полцены с 1 сентября. Для этого необходимо предъявить справку из образовательного учреждения, сообщает Свердловская железная дорога.

Льгота доступна и студентам очной формы обучения. Им необходимо в кассе показать студенческий билет с отметкой о продлении на учебный год.

Оформить льготный билет можно в пригородных кассах и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".