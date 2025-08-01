  • 27 августа 202527.08.2025среда
  • USD80,5268
    EUR93,3684
  • В Тюмени 17..19 С 2 м/с ветер юго-восточный

Тюменские студентки прошли стажировку от французского института в России

Общество, 19:25 27 августа 2025

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты ТюмГУ Софья Мамбетова и Александра Кох вошли в число лауреатов конкурса перевода, организованного Французским институтом в России в рамках празднования Дней франкофонии. Их переводы художественных текстов с французского языка на русский отмечены федеральным жюри среди 20 лучших переводов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Всем лауреатам конкурса Французский институт в России выделил грант на языковую стажировку в одном из центров "Альянс Франсез" в России с 10 по 17 августа. Грант покрыл расходы на проживание, питание, обучение, туристическую программу.

Софья и Александра выбрали стажировку в "Альянс Франсез" в Перми. Обе остались довольны программой и организацией летней языковой стажировки.

"Стажировка прошла хорошо, это был очень интересный опыт для меня. На занятиях в "Альянс Франсез" в Перми мы обсуждали от базовых теоретических тем до практических. Мне особенно понравились два занятия, посвященные переводу оперы и современным инструментам для переводчика. Помимо этого, для нас была организована насыщенная программа знакомства с городом. Всё это оставило множество позитивных эмоций и воспоминаний. Я очень рада, что смогла поехать", - поделилась студентка третьего курса направления "Лингвистика", занявшая первое место в рейтинге 12 участников конкурса в ТюмГУ Софья Мамбетова.

Конкурс перевода французских художественных текстов проводился в марте одновременно в 23 городах России. Организаторами регионального этапа в ТюмГУ выступили преподаватели французского языка кафедры прикладной и теоретической лингвистики, Центр международного партнерства. В конкурсе приняли участие студенты, изучающие французский язык на программах Института социально-гуманитарных наук и Школы компьютерных наук. Все получили сертификаты участника от Французского института в Москве.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# стажировка , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:15 27.08.2025Врачи из Тюмени помогли спасти пациентку из Заводоуковска благодаря телемедицине
20:01 27.08.2025Тюменцы разработали стационарную модель развития трещины автогидроразрыва нефтяного пласта
19:25 27.08.2025Тюменские студентки прошли стажировку от французского института в России
19:02 27.08.2025Тюменская сборная завоевала 12 наград на Кубке полпреда УФО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора