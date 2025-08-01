Тюменские студентки прошли стажировку от французского института в России

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты ТюмГУ Софья Мамбетова и Александра Кох вошли в число лауреатов конкурса перевода, организованного Французским институтом в России в рамках празднования Дней франкофонии. Их переводы художественных текстов с французского языка на русский отмечены федеральным жюри среди 20 лучших переводов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Всем лауреатам конкурса Французский институт в России выделил грант на языковую стажировку в одном из центров "Альянс Франсез" в России с 10 по 17 августа. Грант покрыл расходы на проживание, питание, обучение, туристическую программу.

Софья и Александра выбрали стажировку в "Альянс Франсез" в Перми. Обе остались довольны программой и организацией летней языковой стажировки.

"Стажировка прошла хорошо, это был очень интересный опыт для меня. На занятиях в "Альянс Франсез" в Перми мы обсуждали от базовых теоретических тем до практических. Мне особенно понравились два занятия, посвященные переводу оперы и современным инструментам для переводчика. Помимо этого, для нас была организована насыщенная программа знакомства с городом. Всё это оставило множество позитивных эмоций и воспоминаний. Я очень рада, что смогла поехать", - поделилась студентка третьего курса направления "Лингвистика", занявшая первое место в рейтинге 12 участников конкурса в ТюмГУ Софья Мамбетова.

Конкурс перевода французских художественных текстов проводился в марте одновременно в 23 городах России. Организаторами регионального этапа в ТюмГУ выступили преподаватели французского языка кафедры прикладной и теоретической лингвистики, Центр международного партнерства. В конкурсе приняли участие студенты, изучающие французский язык на программах Института социально-гуманитарных наук и Школы компьютерных наук. Все получили сертификаты участника от Французского института в Москве.