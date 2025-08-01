Александр Моор: марка серии "Города трудовой доблести" – дань уважения подвигу победителей

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Памятная марка серии "Города трудовой доблести" – это дань уважения подвигу поколения победителей и знак признательности тюменцам. Символ, который будет и дальше напоминать о том, что сила страны – в единстве фронта и тыла.

Об этом губернатор Тюменской области Александр Моор написал в социальных сетях по итогу церемонии гашения марки 27 августа.

"Это символическое действие. Оно означает, что марка нашла свое место: она наклеена и уже стала историей. На печати символическая надпись: "Город трудовой доблести". Этот штамп специально прибыл в Тюмень для церемонии", - отметил глава региона.

Напомним, церемонии гашения почтовых знаков, посвященных городам трудовой доблести, состоялись в шести городах России.