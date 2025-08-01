В деревне Югринского округа ввели карантин по бешенству животных
Карантин по бешенству животных ввели в деревне Чуманова Юргинского округа Тюменской области 27 августа. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве, сообщает информационный центр областного правительства.
С этого дня в населенном пункте запрещается: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.