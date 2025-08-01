  • 27 августа 202527.08.2025среда
В деревне Югринского округа ввели карантин по бешенству животных

Общество, 17:45 27 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству животных ввели в деревне Чуманова Юргинского округа Тюменской области 27 августа. Соответствующее постановление подписано в региональном правительстве, сообщает информационный центр областного правительства.

С этого дня в населенном пункте запрещается: проведение ярмарок, выставок (торгов) и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением восприимчивых животных; вывоз восприимчивых животных; отлов диких восприимчивых животных для вывоза в зоопарки.

# карантин по бешенству , Юргинский район

Архив новостей

﻿
