В Тюменском округе наказали 15 нарушителей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 нарушителей привлекли к административной отвественности в Тюменском округе. Так, три жителя с. Червишево и п. Богандинского оштрафовали за выбор мусора в неположенном месте, сообщает администрация муниципального образования.

Несколько сельчан Червишевского, Богандинского и Онохинского сельских поселений также финансово наказаны, но за захламление территории, прилегающей к домам и земельным участкам.

К административной ответственности за домашних сельхозживотных, которые находились на свободном выгуле, привлекли их владельцев из Богандинского, Онохинского и Каскаринского сельских поселений, а также предприимчивого дельца, утроившего несанкционированную торговлю в п. Московском.