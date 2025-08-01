  • 28 августа 202528.08.2025четверг
В Тюменском округе наказали 15 нарушителей

Общество, 11:41 28 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

15 нарушителей привлекли к административной отвественности в Тюменском округе. Так, три жителя с. Червишево и п. Богандинского оштрафовали за выбор мусора в неположенном месте, сообщает администрация муниципального образования.

Несколько сельчан Червишевского, Богандинского и Онохинского сельских поселений также финансово наказаны, но за захламление территории, прилегающей к домам и земельным участкам.

К административной ответственности за домашних сельхозживотных, которые находились на свободном выгуле, привлекли их владельцев из Богандинского, Онохинского и Каскаринского сельских поселений, а также предприимчивого дельца, утроившего несанкционированную торговлю в п. Московском.

# административное дело , Тюменский район

