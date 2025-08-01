  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Наталья Шевчик станет наставником ветерану СВО Разипе Жимбаевой

Общество, 12:58 28 августа 2025

фото Тюменской облдумы

Заместитель председателя Тюменской областной думы, председатель Тюменского регионального отделения Союза женщин России Наталья Шевчик будет курировать на проекте "Боевой кадровый резерв Тюменской области" обучение Разипы Жимбаевой, которая работала медицинской сестрой в зоне СВО.

Образовательная программа рассчитана на 12 месяцев. Она даст ветеранам боевых действий много новых знаний и компетенций. "Мы вместе пройдем этот путь. Ведь для нас, наставников, честь – находиться рядом с участниками и ветеранами спецоперации, - отметила Наталья Шевчик. - Губернатор Александр Викторович Моор лично держит проект на контроле. Он четко обозначил задачу: раскрыть таланты, помочь открыть двери к новым профессиональным горизонтам. Мы заряжены, находимся на внутреннем подъёме и готовы к свершениям!"

После завершения первого образовательного модуля проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области", который является региональным аналогом президентской программы "Время героев", к обучению приступили 33 ветерана боевых действий, в том числе три женщины.

За десять дней обучения участники погрузились в основы госуправления, посетили практические занятия и пообщались с ведущими экспертами региона. Важным событием модуля стало знакомство ветеранов с их персональными наставниками – опытными руководителями, которые будут помогать им раскрыть потенциал и подготовиться к карьере в управлении или бизнесе, сообщает пресс-служба Тюменской областной думы.

