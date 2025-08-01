  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Пул проектов отобрали эксперты для презентации нефтегазовым компаниям на TNF

Экономика, 13:09 28 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пул проектов отобрали эксперты для презентации нефтегазовым компаниям на Технологических днях TNF. В том числе инновационные жидкости для гидроразрыва пласта, технологии для комплексной подготовки газа, гидравлических расчетов и оптимизации режимов работы скважин, системы очистки резервуаров и другие решения, сообщает пресс-служба форума.

"На Технологические дни поступило 366 заявок, первичную экспертизу согласно критериям отбора прошли 209 проектов, на полях TNF 2025 презентуют 50 наиболее зрелых из них. Речь о разработках, где существует как минимум демонстрационный прототип, а технология готова к масштабированию и соответствует ключевым вызовам ВИНК. В этот раз таких проектов в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Это говорит не только о возросшей потребности недропользователей в отечественных технологических решениях, но и о фокусировке заявителей на актуальных задачах отрасли и росте качества заявок", - рассказал куратор трека "Технологии и процессы" форума TNF Максим Колмогоров.

Роботизированный комплекс для буровых работ представит ООО "Уралмаш НГО Холдинг". Разработка объединяет процессы наращивания бурильной колонны, бурения и обработки скважины в единый, бесшовный технологический цикл.

"Это позволяет значительно повысить эффективность спуско-подъемных операций, оптимизировать производственные процессы и вывести безопасность труда буровых бригад на новый уровень. Среди компаний, проявляющих интерес к разработке — "Сургутнефтегаз". Участие в Технологических днях позволит нам расширить сотрудничество с ведущими игроками отрасли и продемонстрировать наш научно-технический потенциал", - уточнил руководитель дирекции по маркетингу ООО "Уралмаш НГО Холдинг" Андрей Маслов.

Еще одна технология, которая прошла отбор, – ONEGA. Это решение для гидравлических расчётов и оптимизации работы месторождения. Ее эффективность подтвердили промышленные внедрения. Разработка помогает снизить операционные затраты, предотвратить аварии и обеспечить управление фондом скважин с учетом осложнений при эксплуатации.

"Результаты применения показывают повышение уровня добычи на 15 процентов и увеличение срока эффективной эксплуатации месторождений на 30 процентов. Проект соответствует стратегии цифровой трансформации отрасли, и мы надеемся получить на встрече с ВИНК обратную связь по нашей разработке и найти новых партнеров", - пояснил генеральный директор ООО "Цифровое проектирование" Андрей Ельонышев.

Отметим, X Промышленно-энергетический форум TNF пройдет в Тюмени с 15 по 18 сентября. Ожидается участие 12 тысяч человек, в том числе представителей более тысячи компаний из 60 регионов России, бизнес-миссий из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, стран Азии и Ближнего Востока.

Центральная тема – "Технологическое лидерство: объединяя усилия".

