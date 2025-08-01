  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Тюменская область приняла участие в разработке новой модели развития науки и управления наукой в регионах

Общество, 11:52 28 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую модель развития науки и управления наукой в регионах, разработанную с участием специалистов Тюменской области, представили на селекторном совещании с руководителями по научно-технологическому развитию субъектов Российской Федерации, которое провел зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Новую модель развития науки и управления наукой в регионах, разработанную рабочей группой с участием шести субъектов (Красноярский край, Калужская, Новосибирская, Томская области, Санкт-Петербург и Тюменская область) представил губернатор Красноярского края, председатель комиссии государственного совета по направлению "Технологическое лидерство" Михаил Котюков.

Он отметил, что предлагаемая модель включает три ключевых направления: регион – участник национальной научно-технологической политики, регион – квалифицированный заказчик, регион – создатель привлекательной среды.

"Критически важно понимать, что все эти направления не изолированы. Их сила – во взаимосвязи и синергии. Инструментом для этого должны стать региональные комплексные программы научно-технологического развития. В них необходимо интегрировать задачи технологической политики, государственное задание для научных и образовательных организаций, комплекс мероприятий по созданию привлекательной научно-инновационной и социальной среды. Ряд предложений уже находится в активной проработке", – заявил он.

Михаил Котюков отметил, что важная составляющая работы субъектов – это создание комфортных и привлекательных условий для жизни научных сотрудников и их семей – благоустройство, решение вопросов в области ЖКХ и экологии, транспортной доступности, цифровизации услуг и сервисов, популяризация науки, ранняя профориентационная работа со школьниками.

Центральным инструментом для координации работы по реализации представленной модели станет региональный сегмент единого цифрового домена "Наука и инновации". Этот ресурс должен стать "единым окном" для управления и мониторинга научно-технологического профиля региона, навигатором мер господдержки и платформой для поиска партнёров.

"Поставленная президентом страны задача по научно-технологическому развитию требует увеличения инвестиций в исследования и разработки, а также ускорения внедрения полученных результатов в экономику. Для этого требуется активная вовлечённость регионов. На местах наука призвана решать практические задачи: создавать рабочие места, привлекать молодёжь и развивать местную промышленность. Цифровым инструментом, способствующим обеспечению координации деятельности региональных органов власти на местах, призван стать сервис "Региональное научно-технологическое развитие", – отметил замглавы Минобрнауки Андрей Омельчук.

По его словам, сервис позволит региону в полной мере выполнять роль квалифицированного заказчика, в цифровом формате планировать и реализовывать проекты НТР. Также сервис позволит синхронизировать федеральную научную повестку и социально-экономические задачи региона.

Дмитрий Чернышенко поручил обеспечить интеграцию домена с создаваемой цифровой платформой пространственного развития, сообщает пресс-служба правительства РФ.

По словам Андрея Омельчука, до конца года Минобрнауки проведёт дополнительную работу по развитию сервиса с пилотными регионами (Красноярский край, Новосибирская и Томская области, республики Татарстан и Башкортостан) и доработает методологию единого навигатора.

