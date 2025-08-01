  • 28 августа 202528.08.2025четверг
В Заводоуковске обсудили особенности нового учебного года

Общество, 13:20 28 августа 2025

фото заводоуковской школы №3 | фото заводоуковской школы №3

Ежегодная августовская конференция собрала в заводоуковской школе №3 педагогов Заводоуковского, Юргинского, Армизонского, Омутинского и Упоровского муниципальных округов. Мероприятие стало ключевой площадкой для профессионального диалога, на котором были определены векторы развития на предстоящий учебный период.

фото заводоуковской школы №3

С началом трудовой деятельности учителей поздравила и напутствовала глава Заводоуковского муниципального округа Светлана Касенова, сообщают организаторы. "Вы работаете на будущее нашей территории, каким оно будет - зависит от вас, поскольку вы растите тех, кто придет нам на смену. Важно уделять пристальное внимание патриотическому воспитанию и прививать детям любовь к малой родине", - сказала она.

Для учащихся 11-х классов школы была организована встреча с первым заместителем председателя Тюменской областной думы Андреем Артюховым, координатором проекта "Новая школа".

фото заводоуковской школы №3

"Современная школа не только учит, но и воспитывает ребенка. Цель проекта "Лица героев" - на примере наших героев-земляков воспитать в школьниках гордость и уважение к истории родного края. На фасаде школы №3 размещен баннер, посвященный нашему великому земляку Дмитрию Ивановичу Менделееву", - отметил Андрей Артюхов.

Школьники получили уникальную возможность задать интересующие вопросы представителю власти и обсудить волнующие темы. Андрей Артюхов подчеркнул важность осознанного выбора профессии и отметил значимость развития молодого поколения в современной России.

﻿
