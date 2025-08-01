  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Четыре медали завоевали тюменцы в стрельбе из электронного оружия на Кубке полпреда в УФО

Спорт, 11:30 28 августа 2025

Наибольшее число медалей по стрельбе с применением электронного оружия взяли участники из Тюменской и Свердловской областей на Кубке полпреда президента РФ в УФО для Защитников Отечества.

Стрельба стала самым массовым видом соревнований. Также две медали у югорчан, по одной медали завоевали стрелки из Ямала и Южного Урала.

В четырёх форматах соревнований в общей сложности принял участие 71 спортсмен из всех регионов Уральского федерального округа.

