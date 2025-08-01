Пожилой водитель выпил медицинский спирт и пиво, а потом поехал "за котятами"
Пьяного 72-летнего водителя "Жигулей" остановили сотрудники Госавтоинспекции на 20 км автодороги Голышманово - Аромашево в Голышмановском округе.
Показания алкотестера составили 0.92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Автомобилист начал утро с разведенного медицинского спирта, продолжил пивом, а потом поехал "за котятками". На водителя составлен административный материал. Машина эвакуирована на спецстоянку.