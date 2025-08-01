Незаконные рубки на миллион рублей выявили в лесничествах Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия"

Три незаконные рубки выявили специалисты Вагайского и Викуловского лесничеств во время очередного рейда вместе с сотрудниками полиции.

Нарушители вырубили более 200 берёз, 20 елей и четыре осины. Ущерб оценили в 1 млн рублей. Материалы переданы в полицию. Нарушителям грозит уголовное наказание.

Всего с начала 2025 года в Тюменской области зафиксировано 57 незаконных рубок объёмом более 1 тыс. кубометров. Ущерб лесному фонду составил около 15 млн рублей.

Чтобы контролировать труднодоступные участки лесного фонда, к рейдам подключаются не только местные лесники, но и коллеги из соседних районов, а также полиция и авиация.

Вагайское лесничество остаётся в зоне особого контроля — здесь регулярно фиксируются новые случаи незаконной заготовки древесины, сообщает региональный департамент лесного комплекса.