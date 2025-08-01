В Тюмени распределяют бюллетени по избирательным участкам на допвыборы депутатов гордумы
Тираж бюллетеней для голосования на дополнительных выборах депутатов городской думы передали в ТИК Центрального округа Тюмени. Их распределят по избирательным участкам, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.
Все установленные требования к изготовлению документов строгой отчетности соблюли. Текст бюллетеня легко читается, есть все степени защиты – сетка и микрошрифт, зеленый фон.
Голосование на дополнительных выборах депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 10 и № 12 состоится в единый день голосования - 14 сентября 2025 года, с 8 до 20 часов.