  • 28 августа 202528.08.2025четверг
  • В Тюмени 18..20 С 6 м/с ветер юго-западный

Капремонт коллектора в Тобольске завершили раньше срока

Общество, 16:49 28 августа 2025

Капитальный ремонт коллектора в восьмом микрорайоне Тобольска завершили раньше срока, сообщил глава города Петр Вагин в своих соцсетях.

"Под этим новым асфальтом - сотни кубических метров новых труб, часы напряжённой работы, десятки смен коммунальщиков. И всё ради бесперебойного отопительного сезона", - написал он.

Глава города уточнил, что капитальный ремонт стал необходим после разрушения верхнего свода старого железобетонного трубопровода - это привело к образованию провала на территории. Неоднократные повреждения участка потребовали комплексной модернизации всей канализационной сети вдоль дома № 31. Выполнили работы специалисты тобольского филиала СУЭНКО.

# капитальный ремонт , коллектор , Петр Вагин , Тобольск

