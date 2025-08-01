Капремонт коллектора в Тобольске завершили раньше срока
Капитальный ремонт коллектора в восьмом микрорайоне Тобольска завершили раньше срока, сообщил глава города Петр Вагин в своих соцсетях.
"Под этим новым асфальтом - сотни кубических метров новых труб, часы напряжённой работы, десятки смен коммунальщиков. И всё ради бесперебойного отопительного сезона", - написал он.
Глава города уточнил, что капитальный ремонт стал необходим после разрушения верхнего свода старого железобетонного трубопровода - это привело к образованию провала на территории. Неоднократные повреждения участка потребовали комплексной модернизации всей канализационной сети вдоль дома № 31. Выполнили работы специалисты тобольского филиала СУЭНКО.