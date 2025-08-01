  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Тюменской области одобрили казначейский кредит на модернизацию объектов ЖКХ

Общество, 20:07 28 августа 2025

из Telegram-канала Александра Моора

Президиум правительственной комиссии по региональному развитию одобрил еще 53 проекта в 20 регионах. В их числе и заявка из Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

"На реализацию проектов направим около 27,6 миллиарда рублей. Обращаю особое внимание глав субъектов на необходимость держать на личном контроле подписание всех соглашений и выполнение запланированных работ. Все проекты важны для сотен тысяч граждан, благодаря им значительно улучшится качество оказываемых коммунальных услуг", - рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

Тюменская область представила одну из самых объемных заявок на казначейский инфраструктурный кредит в РФ. Объекты получили одобрение всех федеральных органов исполнительной власти.

По данным департамента ЖКХ Тюменской области средства направят:

- на строительство в Тюмени 11-километрового водовода диаметром 1000 мм. Третья нитка свяжет город с Велижанскими ВОС;

- на строительство очистных сооружений по ул. Эрвье в Тюмени производительностью 8 тыс. 640 кубометров сутки. Это повысит комфорт проживания для более чем 200 тысяч жителей, а также улучшит экологическую ситуацию;

- на реконструкцию ливневого коллектора диаметром около 2 метров и протяженностью около 1 км в районе развязки по ул. Монтажников в Тюмени. Реализация проекта позволит предотвратить подтопление территории талыми и дождевыми водами, повысит комфорт проживания более 50 тысяч жителей, создаст условия для дальнейшего развития жилищного строительства.

Проекты, финансируемые за счет средств казначейских инфраструктурных кредитов, значительно улучшают качество коммунальных услуг. Работа по рассмотрению региональных проектов продолжается.

Марат Хуснуллин

