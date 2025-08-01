Возгорание тюков сена ликвидировали в Тюменской области

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар тюков сена ликвидировали ночью в районе с. Медведево Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.

Возгорание произошло в результате удара молнии. Сообщение о нем поступило в первом часу ночи 28 августа.

На место вызова выехали два пожарных расчета Главного управления МЧС России по Тюменской области.

В результате происшествия никто не пострадал. Огонь уничтожил около 500 тюков сена.

Тюменские огнеборцы напомнили, как вести себя во время грозы.

В сельской местности стоит закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия; воздержаться от растопки печи; не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне; не стоять рядом с окном; по возможности выключить электроприборы.

Находясь в этот момент в лесу, нельзя быть в водоеме или на его берегу. Следует укрыться на низкорослом участке вдали от высоких деревьев.

На открытой местности следует сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. Металлические предметы нужно положить в сторону и отойти от них на 20-30 метров.