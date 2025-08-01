Возгорание тюков сена ликвидировали в Тюменской области
Пожар тюков сена ликвидировали ночью в районе с. Медведево Тюменской области, сообщает информационный центр правительства региона.
Возгорание произошло в результате удара молнии. Сообщение о нем поступило в первом часу ночи 28 августа.
На место вызова выехали два пожарных расчета Главного управления МЧС России по Тюменской области.
В результате происшествия никто не пострадал. Огонь уничтожил около 500 тюков сена.
Тюменские огнеборцы напомнили, как вести себя во время грозы.
В сельской местности стоит закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия; воздержаться от растопки печи; не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне; не стоять рядом с окном; по возможности выключить электроприборы.
Находясь в этот момент в лесу, нельзя быть в водоеме или на его берегу. Следует укрыться на низкорослом участке вдали от высоких деревьев.
На открытой местности следует сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками. Металлические предметы нужно положить в сторону и отойти от них на 20-30 метров.