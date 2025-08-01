  • 28 августа 202528.08.2025четверг
Тюменская команда заработала уже более 30 медалей на Кубке полпреда УФО

Общество, 18:41 28 августа 2025

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

В копилке тюменской сборной уже больше 30 медалей. Об итогах второго дня соревнований на Кубке полпреда президента России в Уральском федеральном округе написал губернатор Александр Моор.

28 августа завершились соревнования по волейболу сидя. Тюменская команда в упорной борьбе завоевала третье место. За сборную Тюменской области играли Герой России Рустам Сайфуллин и кавалер трёх орденов Мужества Евгений Кочергин.

Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

“Все спортсмены показали настоящий характер и волю к победе. Большие молодцы и наши легкоатлеты. Сегодня на их счету 11 медалей. Это достойные результаты! Продолжаем болеть за наших!”, - написал глава региона.

# Александр Моор , СВО

﻿
