  • 28 августа 202528.08.2025четверг
  • USD80,4421
    EUR93,3428
  • В Тюмени 14..16 С 1 м/с ветер юго-западный

Образовательный процесс в начальной школе деревне Тобольского округа начнется в срок

Общество, 20:10 28 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Образовательный процесс в начальной школе дер. Ишменевой начнется в срок и не будет прерван на время ремонта здания школы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Администрация Тобольского муниципального округа сообщает, что два педагога будут проводить занятия с детьми, посещая согласно графику, каждого ученика. Такая форма работы выбрана как один из вариантов индивидуального обучения. Родители дали согласие на временное использование такого формата в учебном процессе.

Ремонт планируется закончить до конца сентября. Далее уроки будут проходить в обычном режиме.

В настоящее время продолжается проектирование нового здания начальной школы в дер. Ишменевой в рамках региональной программы замены ветхих деревянных школ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# образование , школы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:38 28.08.2025Тюменцы воспользовались госуслугами для прикрепления к поликлиникам 12,8 тыс. раз
20:10 28.08.2025Образовательный процесс в начальной школе деревне Тобольского округа начнется в срок
20:07 28.08.2025Тюменской области одобрили казначейский кредит на модернизацию объектов ЖКХ
19:36 28.08.2025Комплекты адаптивной одежды вручили тюменским ветеранам СВО

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора