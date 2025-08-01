Образовательный процесс в начальной школе деревне Тобольского округа начнется в срок
Образовательный процесс в начальной школе дер. Ишменевой начнется в срок и не будет прерван на время ремонта здания школы, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Администрация Тобольского муниципального округа сообщает, что два педагога будут проводить занятия с детьми, посещая согласно графику, каждого ученика. Такая форма работы выбрана как один из вариантов индивидуального обучения. Родители дали согласие на временное использование такого формата в учебном процессе.
Ремонт планируется закончить до конца сентября. Далее уроки будут проходить в обычном режиме.
В настоящее время продолжается проектирование нового здания начальной школы в дер. Ишменевой в рамках региональной программы замены ветхих деревянных школ.