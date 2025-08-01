  • 30 августа 202530.08.2025суббота
4,5 тыс. цветов высадили активисты "Отрядов мэра" в Тобольске за лето

Общество, 19:04 29 августа 2025

Telegram-канал Петра Вагина | Фото: Telegram-канал Петра Вагина

4 тыс. 518 ярких цветов – петуний и бархатцев – высадили ребята из "Отрядов мэра " в Тобольске в летний период. Также разбито и облагорожено 42 новые клумбы, убрано 273 мешка скошенной травы и 2 тыс. 700 мешков мусора, сообщил в своем Telegram-канале глава Тобольска Петр Вагин.

Также подростки провели 487 мероприятий, организовали досуг для 5 тыс. 274 детей и подростков. 56 помощников инструкторов на 30 спортивных площадках охватывали спортивными активностями до 450 детей ежедневно. Ребята также наводили красоту на территории детских садов, в скверах, парках, вязали маскировочные сети для военнослужащих.

"Всё лето "Отряды мэра" работали на благо нашего города. Поблагодарил работодателей, наградил "Лучших в труде". Весь город видит результаты вашей работы, ребята! Ухоженные клумбы и чистые территории — вам удалось внести реальный вклад в развитие нашего города", - подчеркнул Петр Вагин.

﻿

Отдельно он отметил отряды "Тобольск настоящий" - 279 ребят были трудоустроены благодаря поддержке СИБУРа. Молодежь трудилась на объектах программы развития городской среды.

"Всего за лето потрудились 1268 ребят. Что я увидел сегодня? Горящие глаза настоящих патриотов, выражающих любовь к своему городу, не словами, а делами", - добавил глава города.

