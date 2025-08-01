  • 29 августа 202529.08.2025пятница
  • USD80,2918
    EUR93,4891
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер юго-западный

Полторы тонны поддельных батареек из Китая изъяли тюменские таможенники

Происшествия, 17:43 29 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поддельные батарейки из Китая задержали сотрудники мобильной группы Тюменской таможни на подконтрольной территории. Экспертиза установила, что стоимость изъятых элементов питания составила 12 млн 260 тыс. рублей, а причиненный правообладателю ущерб – более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Предприниматель планировал получить груз из Казахстана для перепродажи на территории России. Батарейки разных моделей были маркированы известным товарным знаком. Таможенный орган принял решение рассмотреть вопрос оригинальности ввозимой продукции.

Организация по защите объектов интеллектуальной собственности официально признала часть батареек контрафактными: 58 тыс. 400 элементов питания не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции компании.

Материалы по товарам, обладающим признаками контрафактности, переданы Тюменской таможней по подследственности. По факту незаконного использования чужого товарного знака органы полиции на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Тюменская таможня

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:43 29.08.2025Полторы тонны поддельных батареек из Китая изъяли тюменские таможенники
17:21 29.08.2025100 кустов наркосодержащего мака вырастил на огороде житель Тюменской области
12:14 29.08.2025В СНТ "Рассвет" под Тюменью горела хозпостройка
08:14 29.08.2025Пожар в Голышмановском округе ликвидирован 

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора