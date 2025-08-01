Полторы тонны поддельных батареек из Китая изъяли тюменские таможенники
Поддельные батарейки из Китая задержали сотрудники мобильной группы Тюменской таможни на подконтрольной территории. Экспертиза установила, что стоимость изъятых элементов питания составила 12 млн 260 тыс. рублей, а причиненный правообладателю ущерб – более 4 млн рублей, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
Предприниматель планировал получить груз из Казахстана для перепродажи на территории России. Батарейки разных моделей были маркированы известным товарным знаком. Таможенный орган принял решение рассмотреть вопрос оригинальности ввозимой продукции.
Организация по защите объектов интеллектуальной собственности официально признала часть батареек контрафактными: 58 тыс. 400 элементов питания не соответствуют требованиям, предъявляемым к оригинальной продукции компании.
Материалы по товарам, обладающим признаками контрафактности, переданы Тюменской таможней по подследственности. По факту незаконного использования чужого товарного знака органы полиции на транспорте возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ.