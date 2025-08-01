В августе цена квадратного метра в новостройках Тюмени подросла на 0,7%

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В августе в Тюмени медианная цена квадратного метра в новостройках составила 159 тыс. рублей, что на 0,7% выше, чем в июле. Такую незначительную динамику, по оценке специалистов сервиса Яндекс Недвижимость, можно считать стагнацией.

Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 3,0% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 8,0 млн рублей, а медианная площадь — 51,7 кв. м.

Медианная стоимость квадратного метра в недвижимости — это показатель, который отражает среднюю цену за квадратный метр на рынке недвижимости в определённом регионе или сегменте. Использование медианных значений позволяет игнорировать резкие колебания цен, которые возможны, когда на рынке появляются лоты с максимальной стоимостью или если из продажи "уходят" очень просторные и дорогие квартиры.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе относительно июля в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 1,3% и составила 190 тыс. рублей. При этом в семи мегаполисах отмечается увеличение цены, еще в семи - снижение и в оставшихся двух - стагнация. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в августе сократилось на 2,9% по сравнению с июлем.

В августе городами с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (472 тыс. руб/кв.м), Санкт-Петербург (283 тыс. руб/кв.м), Казань (243 тыс. руб/кв.м), Нижний Новгород (195 тыс. руб/кв.м) и Уфа (178 тыс. руб/кв.м).

Наиболее ощутимое снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в августе зафиксировано в Омске (-2,5%), Казани (-1,1%) и Воронеже (-0,9%). Также небольшое снижение наблюдается в Красноярске (-0,8%), Новосибирске (-0,7%), Волгограде (-0,6%), Перми (-0,5%) и Уфе (-0,3%).

"В конце лета мы фиксируем активизацию покупателей на первичном рынке, — сообщил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров. — Незначительный рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: мы видим вымывание базы предложений, и в первую очередь, эти предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене".

Евгений Белокуров отметил, что рост интереса к новостройкам активизировался после начала цикла снижения ключевой ставки.

"Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, мы прогнозируем продолжение роста активности на рынке новостроек в осеннем сезоне", - заявил он.