  • 30 августа 202530.08.2025суббота
  • USD80,3316
    EUR94,0479
  • В Тюмени 10..12 С 1 м/с ветер юго-западный

В августе цена квадратного метра в новостройках Тюмени подросла на 0,7%

Общество, 20:04 29 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В августе в Тюмени медианная цена квадратного метра в новостройках составила 159 тыс. рублей, что на 0,7% выше, чем в июле. Такую незначительную динамику, по оценке специалистов сервиса Яндекс Недвижимость, можно считать стагнацией.

Объем доступных предложений в этом сегменте снизился на 3,0% за месяц. Медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке составила 8,0 млн рублей, а медианная площадь — 51,7 кв. м.

Медианная стоимость квадратного метра в недвижимости — это показатель, который отражает среднюю цену за квадратный метр на рынке недвижимости в определённом регионе или сегменте. Использование медианных значений позволяет игнорировать резкие колебания цен, которые возможны, когда на рынке появляются лоты с максимальной стоимостью или если из продажи "уходят" очень просторные и дорогие квартиры.

По данным сервиса Яндекс Недвижимость, в августе относительно июля в среднем по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке увеличилась на 1,3% и составила 190 тыс. рублей. При этом в семи мегаполисах отмечается увеличение цены, еще в семи - снижение и в оставшихся двух - стагнация. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников в августе сократилось на 2,9% по сравнению с июлем.

В августе городами с самой высокой медианной ценой квадратного метра в новостройках стали Москва (472 тыс. руб/кв.м), Санкт-Петербург (283 тыс. руб/кв.м), Казань (243 тыс. руб/кв.м), Нижний Новгород (195 тыс. руб/кв.м) и Уфа (178 тыс. руб/кв.м).

Наиболее ощутимое снижение цен в объявлениях о продаже квартир в новостройках в августе зафиксировано в Омске (-2,5%), Казани (-1,1%) и Воронеже (-0,9%). Также небольшое снижение наблюдается в Красноярске (-0,8%), Новосибирске (-0,7%), Волгограде (-0,6%), Перми (-0,5%) и Уфе (-0,3%).

"В конце лета мы фиксируем активизацию покупателей на первичном рынке, — сообщил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров. — Незначительный рост цен в объявлениях носит, скорее, номинальный характер: мы видим вымывание базы предложений, и в первую очередь, эти предложения уходят из наиболее доступного сегмента, оставляя на витрине более дорогостоящие, что отражается на медианной цене".

Евгений Белокуров отметил, что рост интереса к новостройкам активизировался после начала цикла снижения ключевой ставки.

"Учитывая осторожный потребительский оптимизм в отношении дальнейших изменений стоимости кредитования, мы прогнозируем продолжение роста активности на рынке новостроек в осеннем сезоне", - заявил он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# жилье

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
23:19 29.08.2025В Тюмени открыто движение по обновленному участку улицы Ленина
20:43 29.08.2025Тюменский художник показал город XIX века через технику сухой иглы
20:27 29.08.2025Сотрудники вагайской больницы отправили четыре автомобиля в зону СВО
20:04 29.08.2025В августе цена квадратного метра в новостройках Тюмени подросла на 0,7%

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора